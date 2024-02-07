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        Adıyaman Valisi Varol, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:22
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        Adıyaman Valisi Varol, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapılan çalışmaları değerlendirdi.

        Varol, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Adıyaman'da konteyner-prefabrik kent sayısının 58, yerleştirilen konteyner sayısının ise 33 bin 274 olduğunu söyledi.

        Buralara 119 bin 48 afetzedenin yerleştirildiğini anlatan Varol, depremzedelere çeşitli yardımların yapıldığını, bu kapsamda sosyal yardım kartı "ESENKART"tan 9 bin 145 ailenin faydalandığını belirtti.

        İl geneli dağıtılan toplam gıda kolisinin 565 bin 739 olduğunu aktaran Varol, bu kolilerden ise 264 bin 779 kişinin faydalandığını dile getirdi.

        Yapılan yardımların maddi değeriyle ilgili konuşan Varol, "Yerel yönetimlere yapılan yardımlar, hane destekleri, taşınma, vefat eden kişilerin ailelerine destek ve bizim diğer yaptığımız harcamaların genel toplamı 5 milyar 715 milyon lira. Çok önemli bir rakam. Şunu da unutmayalım, bu işin büyük maliyetini oluşturan geçici barınma merkezleri, konteyner kentler, konteynerlerin bedelleri, altyapı harcamaları ve konutların bedelleri yok." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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