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        SosyalBen Vakfı Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi kurdu

        SosyalBen Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:44
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        SosyalBen Vakfı Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi kurdu
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        SosyalBen Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi oluşturdu.

        Hatay ve Adıyaman'da açılışı yapılan merkezler, SosyalBen Vakfı'nın eğitici ve öğretici atölye çalışmalarıyla oluşturduğu psikososyal desteğin sürekliliğini sağlarken, bölgedeki çocukların fiziksel ve sosyal beceri kayıplarını önlemek adına da önemli bir görev üstleniyor.

        Adıyaman Gölbaşı karayolu 22. kilometresindeki Çimko Konteyner Kent'te oluşturulan merkezde uzmanların hazırladığı okul sonrası atölye çalışmaları ile çocuklar oyun, spor, icat, resim ve tarım alanında beceriler kazanıyor.

        Vakfın kurucusu Ece Çiftçi, AA muhabirine, vakfın 7-13 yaş aralığında ekonomik anlamda dezavantajlı ve taşımalı eğitimde öğrenim gören çocuklara yardım sağladığını söyledi.

        Türkiye'nin 76 şehrinde ve 11 ülkede 65 bin çocuğun hayatına dokunduklarını anlatan Çiftçi, her iki merkezde toplam 5 bin 200 öğrencinin faydalanmasını ön gördüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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