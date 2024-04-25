SosyalBen Vakfı Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi kurdu

SosyalBen Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da beceri geliştirme merkezi oluşturdu.

Hatay ve Adıyaman'da açılışı yapılan merkezler, SosyalBen Vakfı'nın eğitici ve öğretici atölye çalışmalarıyla oluşturduğu psikososyal desteğin sürekliliğini sağlarken, bölgedeki çocukların fiziksel ve sosyal beceri kayıplarını önlemek adına da önemli bir görev üstleniyor.

Adıyaman Gölbaşı karayolu 22. kilometresindeki Çimko Konteyner Kent'te oluşturulan merkezde uzmanların hazırladığı okul sonrası atölye çalışmaları ile çocuklar oyun, spor, icat, resim ve tarım alanında beceriler kazanıyor.