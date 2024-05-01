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        Adıyaman'da üzerine inşaat malzemesi düşen işçi öldü

        Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:40
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        Adıyaman'da üzerine inşaat malzemesi düşen işçi öldü
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        Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.

        Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın (24) çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.

        Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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