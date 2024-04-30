Adıyaman'da aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İsmi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla rastgele ateş etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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