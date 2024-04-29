Adıyaman'da satranç turnuvası düzenlendi
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.
İlçe Kaymakamlık koordinasyonunda Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu'nda düzenlenen turnuvada 132 satranç sever 3 ayrı kategoride kıyasıya yarıştı.
Turnuva sonunda derece elde eden sporculara ödülleri taktim edildi.
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