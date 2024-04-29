Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman'da 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Varol başkanlığındaki toplantı Valilik Konferans Salonu'nda yapıldı.

Varol, toplantıda, 2024 yılı 3. ayı itibarıyla, kentte merkezi ve yerel yönetim olmak üzere 23 kamu kurum ve kuruluşunca 240 proje uygulandığını söyledi.

Kentteki projelerin toplam tutarının 79 milyar 300 milyon lira olduğunu ifade eden Varol, "Bu projelerin toplam tutarı 79.3 milyar liradır. 2024 yılı programı 10.6 milyar lira olup, 2024 yılı 1. Dönemde bu projeler için 2.1 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 20,1'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

"Proje bedeli 77 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 18,6 milyar lira harcanmıştır. 2024 yılında ise 9 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2024 yılı 1. Dönem itibarıyla bu ödeneğin 1.7 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 19,75'tir. Mahalli idarelerimizin ise programlarında bulunan 44 adet projenin bedeli 2.2 milyar liradır. Bu projeler için 2024 yılında 1,5 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 1. Dönem itibariyle 996 milyon lira harcama yapılarak yüzde 22,11'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."

Genel bütçeli yatırımcı kuruluşların 2023 yılı programlarında 196 projenin yer aldığını aktaran Varol, şöyle devam etti:

2024 yılının birinci döneminde yapılan projeleri anlatan Varol, "2024 yılının 1. döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 240 adet projenin, 12 tanesi bitirilmiş, 144'ü devam etmekte, 83 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 1 proje tasfiye edilmiştir. 2024 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine ve refahına katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşlar yatırım ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi.