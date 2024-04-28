Adıyaman'da polis memuru, tabancayla vurduğu 2 amiri şehit etti (3)

2ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU; VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman'da, polis merkezinde görevli S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği 2 amirin kimliği belli oldu. Şehit olan Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül (46) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özbek’in (42) naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adıyaman Valiliği de konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını belirtilirken, olayın faili S.U.Ş.'nin bacağından yaralandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi: