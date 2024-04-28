Adıyaman'da polis memuru, tabancayla vurduğu 2 amiri şehit etti (3)
2ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU; VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTIAdıyaman'da, polis merkezinde görevli S.
2ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU; VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI
Adıyaman'da, polis merkezinde görevli S.U.Ş.'nin tabancayla vurarak şehit ettiği 2 amirin kimliği belli oldu. Şehit olan Polis Merkezi Amiri Kamuran Üçgül (46) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Gökhan Özbek’in (42) naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
VALİLİK: ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Adıyaman Valiliği de konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını belirtilirken, olayın faili S.U.Ş.'nin bacağından yaralandığını ve gözaltında olduğunu duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:
Bugün saat 20:15 sıralarında, İlimiz Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Polis Memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü ağır yaralamıştır. Olayın faili Polis Memuru S.U.Ş., görevli personel tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilmiş ve gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."
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