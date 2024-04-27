Adıyaman'da meslektaşlarına ateş açtı; 3 polis yaralı
ADIYAMAN'da polismerkezinde görevli bir polis memuru ateş ettiği 2 meslektaşını yaralarken, kendisi de meslektaşları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
ADIYAMAN'da polismerkezinde görevli bir polis memuru ateş ettiği 2 meslektaşını yaralarken, kendisi de meslektaşları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, akşam saatlerinde Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis merkezinde görevli polis memuru, henüz bilinmeyen nedenle 2 meslektaşına tabancayla ateş etti. Olayı gören diğer memurlar ise ismi öğrenilemeyen polisi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Yaralı 3 polis, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili çaplı soruşturma başlatıldı.
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