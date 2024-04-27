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        Adıyaman'da meslektaşlarına ateş açtı; 3 polis yaralı

         ADIYAMAN'da polismerkezinde görevli bir polis memuru ateş ettiği 2 meslektaşını yaralarken, kendisi de meslektaşları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:58 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:00
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        Adıyaman'da meslektaşlarına ateş açtı; 3 polis yaralı
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         ADIYAMAN'da polismerkezinde görevli bir polis memuru ateş ettiği 2 meslektaşını yaralarken, kendisi de meslektaşları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 

        Olay, akşam saatlerinde Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis merkezinde görevli polis memuru, henüz bilinmeyen nedenle 2 meslektaşına tabancayla ateş etti. Olayı gören diğer memurlar ise ismi öğrenilemeyen polisi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. 

        Yaralı 3 polis, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili çaplı soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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