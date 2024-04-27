Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1110 uyuşturucu hap ile 1,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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