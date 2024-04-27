Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1110 uyuşturucu hap ile 1,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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