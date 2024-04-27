Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1110 uyuşturucu hap ile 1,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeş kardeşe kıydı! Kanlı arazi!
        Kardeş kardeşe kıydı! Kanlı arazi!
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        Oyun için evden çıktılar! İki çocuktan 5 gündür haber yok!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Deprem bölgelerinde 23 Nisan etkinlikleri devam ediyor
        Deprem bölgelerinde 23 Nisan etkinlikleri devam ediyor
        Adıyaman'da "Çocuk Yaşam Merkezi" Açıldı
        Adıyaman'da "Çocuk Yaşam Merkezi" Açıldı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, İsias Oteli davasına ilişkin konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, İsias Oteli davasına ilişkin konuştu:
        İsias Otel davasını izlemeye gelen KKTC Başbakanı Üstel: Çocuklarımızı unut...
        İsias Otel davasını izlemeye gelen KKTC Başbakanı Üstel: Çocuklarımızı unut...
        Adıyaman'da "huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı
        Adıyaman'da "huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı