Adıyaman'da polis karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

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