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        Adıyaman'da polis karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 polis yaralandı

        Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:27
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        Adıyaman'da polis karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 polis yaralandı
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        Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

        Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı.

        Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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