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        ATSO Başkanı Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:28
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        ATSO Başkanı Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
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        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu.

        Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda oda tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

        Programa, gazeteciler ve ilgililer katıldı.

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