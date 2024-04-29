Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yapay zekayla şarkı ve klip hazırlandı

        Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Ben her yerde varım" projesine yapay zeka teknolojisi kullanılarak şarkı ve klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da yapay zekayla şarkı ve klip hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Ben her yerde varım" projesine yapay zeka teknolojisi kullanılarak şarkı ve klip hazırlandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ben her yerde varım" projesinde öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisini kazanmaları da amaçlanıyor.

        Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri "Ben her yerde varım" adlı şarkı ve klip hazırladı.

        Şarkının ülke genelinde projeyi desteklemesi için yapıldığı öğrenildi.

        Hazırlanan şarkının video klibiyle öğrencilerin hem teknik becerilerini geliştirmeleri hem de etik değerlerle donatılmaları, toplumsal birlik, bütünlük, dayanışma ile yardımlaşma temellerine dayanan toplumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!

        Benzer Haberler

        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        ATSO Başkanı Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        ATSO Başkanı Torunoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi yaralandı
        Adıyaman'da motosikletten düşen kişi yaralandı
        Polisin şehit ettiği 2 komiser için Adıyaman'da tören
        Polisin şehit ettiği 2 komiser için Adıyaman'da tören
        Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
        Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı
        Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan 2 polis için tören
        Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan 2 polis için tören