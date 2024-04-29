Adıyaman'da yapay zekayla şarkı ve klip hazırlandı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Ben her yerde varım" projesine yapay zeka teknolojisi kullanılarak şarkı ve klip hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ben her yerde varım" projesinde öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisini kazanmaları da amaçlanıyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri "Ben her yerde varım" adlı şarkı ve klip hazırladı.

Şarkının ülke genelinde projeyi desteklemesi için yapıldığı öğrenildi.