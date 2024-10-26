Adıyaman'da firari 2 hükümlü yakalandı
Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Adıyaman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, haklarında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan "5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.B. ile Ş.B'yi yakaladı.
Hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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