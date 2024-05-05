Adıyaman'da evin çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman'da bir evin çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Adıyaman'da bir evin çatısında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Yeni Mahalle'de Ş.B'ye ait iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.
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