Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il kırsalında 76 arı kovanın çalındığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.
Şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda arı kovanlarını ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken, çalınan kovanlar sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.