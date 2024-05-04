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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları programın olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını belirterek, "S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:39
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        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

        Uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."

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