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        Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:38
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        Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya bağlı ekipleri ilçede kaçak ürünler satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bandrolsüz sigara, kayıt dışı telefon, kaçak sigara ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.M. ile A.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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