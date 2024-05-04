Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya bağlı ekipleri ilçede kaçak ürünler satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bandrolsüz sigara, kayıt dışı telefon, kaçak sigara ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.M. ile A.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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