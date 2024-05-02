Adıyaman'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Reflektör tak, görünür ol" projesi kapsamında 100 traktör sahibine reflektör dağıtıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Reflektör tak, görünür ol" projesi kapsamında 100 traktör sahibine reflektör dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Üçgöz Köyünde ekipler traktör sahiplerine reflektörün önemi anlatıldı.
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Çağlar Partal ve ilgililer katıldı.
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