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        Adıyaman'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Reflektör tak, görünür ol" projesi kapsamında 100 traktör sahibine reflektör dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:53
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        Adıyaman'da traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Reflektör tak, görünür ol" projesi kapsamında 100 traktör sahibine reflektör dağıtıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Üçgöz Köyünde ekipler traktör sahiplerine reflektörün önemi anlatıldı.

        Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Çağlar Partal ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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