Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda bir gözaltı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla M.G'yi gözaltına aldı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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