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        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 01.05.2024 - 21:07
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        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

        M.B.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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