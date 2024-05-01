Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
M.B.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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