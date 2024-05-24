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        Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 08:48 Güncelleme: 24.05.2024 - 08:50
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        Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Yavuz Selim Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların ve taşlarında kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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