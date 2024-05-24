Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların ve taşlarında kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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