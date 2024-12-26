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        Kahta kırsalındaki depremzedeler yeni evlerine taşındı

        İSMAİL KAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, depremzedeler için yaptırılan köy tipi afet konutlarında yaşam başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:38 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:38
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        Kahta kırsalındaki depremzedeler yeni evlerine taşındı
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        İSMAİL KAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, depremzedeler için yaptırılan köy tipi afet konutlarında yaşam başladı.

        İlçeye bağlı kırsal Karacaören köyünde depreme dayanıklı şekilde inşa edilen 26 köy tipi afet konutu, hak sahiplerine teslim edildi.

        Köy muhtarı Selim Bozan, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde köylerindeki evlerin neredeyse tamamının yıkıldığını söyledi.

        Zor zamanlar geçirdiklerini ancak kötü günlerin geride kaldığını belirten Bozan, "Devletimiz bize 26 konut yaptı. Vatandaşlarımızın yüzde 80'i evlerine yerleşti. Kışın zorluklarına rağmen vatandaşlarımız geldi, sobalarını kurdu ve sıcak evlerinde oturmaya başladı." dedi.

        Bozan, köy halkı adına afet konutlarını yapan devlete teşekkür etti.

        - "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

        Depremzedelerden 80 yaşındaki Zeliha Yıldırım ise yeni evlerinin güzel, sıcak ve hoş olduğunu, depremden sonra ilk defa kendisini güvende hissettiğini, rahat bir şekilde uyuyabildiğini söyledi.

        Hatibe Öztürk de depremin ilk gününden bu yana devletin yardımlarını her zaman gördüklerini anlatarak, "Evlerimiz yıkıldı çadırlardaydık, bize konteyner verdiler. Şimdi de ev yaptılar. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

        Köyde 30 yıl muhtarlık yapan Bedir Bozan ise "Depremden sonra AFAD bu evleri bize yaptırdı. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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