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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi

        Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe kurum amirleri ile muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:28 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:31
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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi
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        Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe kurum amirleri ile muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, orta hasarlı binaların yıkımı, deprem konutlarının durumu, kamu yatırımları, asayiş ve güvenlik hizmetleri ile eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        İlgili kurum yetkilileri, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, mahalle muhtarları da bölgelerindeki ihtiyaç ve talepleri dile getirdi.

        Kaymakam Altınöz, yeni yılın hizmet dolu geçmesini temenni ederek, muhtar ve kurum amirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

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        Galeri

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