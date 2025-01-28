Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adıyaman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adıyaman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 34 LZ 1160 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Buğday Pazarı yakınlarında M.A. yönetimindeki 02 ABB 903 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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