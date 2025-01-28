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        Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:46 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:48
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        Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'da tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 34 LZ 1160 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Buğday Pazarı yakınlarında M.A. yönetimindeki 02 ABB 903 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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