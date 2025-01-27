Adıyaman'da horoz dövüştürenlere baskın: 8 gözaltı

Örenli Mahallesi'nde bahis karşılığında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 13 horoz ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürülürken, el konulan 13 horoz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.