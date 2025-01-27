Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazözü köyü Kürk mezrasında bir elektrik firmasına ait trafo ile 30 metre kablonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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