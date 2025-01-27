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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:41 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:41
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        Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazözü köyü Kürk mezrasında bir elektrik firmasına ait trafo ile 30 metre kablonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler adreslerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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