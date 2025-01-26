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        Adıyaman Valiliği'nden K13 konteyner kentteki su sorununa yönelik açıklama

        Adıyaman Valiliği K13 konteyner kentindeki su sorunun çözüme kavulşturulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:27
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        Adıyaman Valiliği'nden K13 konteyner kentteki su sorununa yönelik açıklama
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        Adıyaman Valiliği K13 konteyner kentindeki su sorunun çözüme kavulşturulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi ekipleriyle yapılan iş birliği çerçevesinde şehir içme suyu hattından su çekilerek K13 konteyner kentinin su sorunun çözüldüğü belirtildi.

        Konteyner kent içerisinde kurulan 200 tonluk depoya bağlanan şehir şebeke suyuyla birlikte konteyner kentte yaşayan afetzedelerin yaşadığı su sorununun çözüme kavuştu kaydedildi.

        Açıklamada konteyner kentlerde misafir edilen vatandaşların memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalışmaların sürdürüldüğünü, devletin varlık sebebi vatandaşa hizmet etmek olduğu belirtildi.

        Afetzedeler ise geceli gündüzlü çalışarak şebeke suyunu tedarik eden AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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