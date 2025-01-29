Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda kent merkezinde durumundan şüphelendiği Y.A. ile B.D'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada 94,17 gram sentetik uyuşturucu, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde ettiği düşünülen 13 bin 900 lira para ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, B.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        Gazeteciler Selek ve Asker için adli kontrol talebi!
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Depremlerde hasar gören Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona g...
        Depremlerde hasar gören Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Enkazda sağ kolunu kaybeden Meryem, sol...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Enkazda sağ kolunu kaybeden Meryem, sol...
        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Adıyaman'da sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Adıyaman'da sadaka kutusunu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi
        Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı