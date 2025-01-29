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        Depremlerde hasar gören Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona gelindi

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:09
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        Depremlerde hasar gören Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona gelindi
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Gölbaşı'ndaki demir yolu hattının onarımında sona gelindi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 5. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesindeki rayların onarımının yüzde 95'i tamamlandı.

        Depremde hasar gören tarihi öneme sahip Gölbaşı Tren İstasyonu ve eklentilerinde ise restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Hattın yeniden faaliyete geçmesiyle bölgedeki yük ve yolcu taşımacılığı eski hareketliliğine kavuşacak.

        Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören demir yolu hattındaki onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Doğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'i birbirine bağlayan demir yolu hattında hem yük hem de yolcu taşımacılığının, çalışmaların ardından yeniden başlayacağını belirten Seyhan, bölgenin özellikle maden ve yük taşımacılığı açısından büyük öneme sahip olduğunu aktardı.

        Seyhan, "İstasyonumuz ilçemizde tarihi bir öneme de sahip. İlçenin kuruluşundan bu yana varlığını sürdürmüş ve ilçemiz de bu istasyon etrafında gelişerek büyümüş." diye konuştu.

        - Mayıs ayı sonunda taşımacılığın başlaması planlanıyor

        Raylarda hummalı bir çalışma olduğunu aktaran Seyhan şöyle konuştu:

        "Burada şu an zarar gören Malatya ve İskenderun arasındaki rayların hummalı bir şekilde onarım çalışması yapılıyor. Şu an yüzde 95'lik bir fiziki tamamlama söz konusu. Aynı zamanda istasyon binamız ve 5 tane daha eklentisi mevcut. Onların da şu an restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bu restorasyon çalışmalarımızı da inşallah nisan ayı sonu gibi bitirmeye hedefliyoruz. Rayların onarımının tamamlanmasıyla mayıs ayı sonu gibi burada tekrardan trenler yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı hizmetine devam edecek."

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