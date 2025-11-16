Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
K.S. idaresindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, Sarıyaprak köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
