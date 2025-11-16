Habertürk
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 16.11.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:28
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        K.S. idaresindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, Sarıyaprak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

