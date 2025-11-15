Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz insanların hayal edemediğini, ulaştırmada, sağlıkta, savunma sanayisinde, özellikle toplu konutta hayata geçirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 15.11.2025 - 17:14
        Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki çalışmaları yorulmadan sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

        Adıyaman'ın ulaştırma ve altyapı çalışmalarına 23 yılda 33,5 milyar liralık yatırım yapıldığını bildiren Uraloğlu, kentte 2002'de 23 kilometre olan bölünmüş yol miktarının 275 kilometreye ulaştığını, ili Malatya'ya Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a ve Gaziantep'e bölünmüş yollarla bağladıklarını belirtti.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin boğaz köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nü inşa ederek Adıyaman'ı Şanlıurfa ve Diyarbakır ile birleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon insanın, aracın bu köprüyü kullandığını dile getirdi.

        Uraloğlu, Kahta'da araç muayene istasyonunu aralık başı itibarıyla hizmete açacaklarını ifade ederek, kentin tüm demiryolu altyapısını yenilediklerini kaydetti.

        Adıyaman'a hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Adıyaman'a değil, ülkemizin dört bir yanına da hizmet etmeye, ulaşım ve iletişim altyapısı anlamında yurdumuzun her tarafına hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize yaklaşık 300 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptık. Dile kolay, tam 300 milyar dolarlık. Bakın neler yaptık. Asya ile Avrupa'yı hem deniz altından hem de deniz üstünden dört defa birleştirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, bunlar ancak bir liderin ileri görüşüyle, talimatıyla olur.

        Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Biz de bunları sizin desteğinizle, sizin gücünüzle hayata geçirdik çok şükür. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu, bunları bitirerek hayata geçirdik. 2002 yılında Türkiye'de sadece 7 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. 6 bin 101 kilometreydi. Bugün yaklaşık 29 bin 950 kilometreye bölünmüş yol uzunluğumuzu uzattık ve 77 ilimiz bölünmüş yollarla çok şükür birbirine bağlanmış oldu."

        - "Bizim yaptıklarımıza gerçekten şaşırıyorlar"

        Uraloğlu, gelişmiş ülkelerin Türkiye'nin konutları yaptığı süre içerisinde enkaz kaldırma çalışması yapamadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İnşallah 350 bininci konutun anahtar dağıtımını Sayın Cumhurbaşkanımız buradan yapacak. Biz insanların hayal edemediğini, ulaştırmada, sağlıkta, savunma sanayisinde, özellikle toplu konutta hayata geçirdik. Bakın benim muhataplarım, birçok yabancı muhatabım var. İki gün önce Gürcistan Bakanı vardı. Bizim yaptıklarımıza gerçekten şaşırıyorlar."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

