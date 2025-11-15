Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Bakan Göktaş, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her bir konut sevgiyle örülmüş ve milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş. Bu anlamda her bir konut aslında dayanışmanın da simgesidir." dedi.

        Giriş: 15.11.2025 - 16:51
        Bakan Göktaş, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her bir konut sevgiyle örülmüş ve milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş. Bu anlamda her bir konut aslında dayanışmanın da simgesidir." dedi.

        Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirilen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        6 Şubat depremlerinin hemen ardından bakanlık olarak bölgede başlattıkları çalışmaların hala devam ettiğini ifade eden Göktaş, insanı merkeze alan bir siyaset yaptıklarını söyledi.

        Kalıcı konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Aslında bugün sadece yeni evler teslim edilmiyor. Her bir konut sevgiyle örülmüş ve milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş. Bu anlamda her bir konut aslında dayanışmanın da simgesidir. Güçlü Türkiye'nin sağlam temeller üzerine yükselmesi demektir. Çocuklarımız gülümseyerek sokaklarında oynayacak. Gerçekten bu kadar kısa bir sürede şehrimizin çehresini değiştirecek çok güzel eserler inşa edildi." dedi.

        Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları anlatan Göktaş, psikososyal destek süreçlerinin hala devam ettiğini belirtti.

        Göktaş, depremin ilk anından itibaren Adıyaman'da görev yapan ekiplerin, çocuk ve yaşlı hizmetleri gibi tüm alanlarda kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Sahada görev yapan sosyal hizmet uzmanlarımız, psikologlarımız, çocuk gelişimcilerimiz, aile sosyal destek ekiplerimiz bir gün bile geri durmadı." dedi.

        2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bizler de sizler de zor zamanlarımızda her daim ailelerimizden güç alarak bugünlere gelmedik mi? Biz her daim ailelerimizle dirençli kaldık, ailelerimizle ayakta durduk. Evladımızla, yakınımızla, komşumuzla… Bunlar her zaman bizlerin değeri ve Aile Yılı'nda Adıyaman'da ailelerimizin her daim yanında olduk. Gençler için geçen sene evlilik kredisini Adıyaman'dan da başlattık. 18-29 yaş arasındaki gençlerimiz yuvalarını kursunlar diye bugüne kadar yürüttüğümüz bütün çalışmalarda ailelerimizi güçlendirmek, gençlerimizin yuva kurmalarını sağlamak adına önemli adımlar attık. 3 bine yakın Adıyamanlı gencimizi Aile ve Gençlik Fonu'yla evlendirdik."

        Göktaş, aile kavramına devlet olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Doğum yapan her bir annemizin yanında olduk ve bugüne kadar Adıyamanlı 5 bin 600'den fazla annemizin hesaplarına her ay düzenli desteklerimizi sağladık. Bugün yine sosyal ekonomik desteklerimiz ile evinde yaşlısına, engellisine bakan tüm ailelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman'la kalbimiz atmaya devam ediyor. İyi ki varsınız. Adıyaman'ı her daim güçlendirmeye, ailelerin, gençlerin, yaşlıların, kadınların, çocukların yanında olmayı sürdüreceğiz."

