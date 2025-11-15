Çelikhan'da mevsimin ilk karı yağdı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
İlçede dün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü.
Vatandaşlar cep telefonlarıyla beyaz örtüyü fotoğrafladı.
