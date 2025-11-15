Habertürk
Habertürk
        Çelikhan'da mevsimin ilk karı yağdı

        Çelikhan'da mevsimin ilk karı yağdı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        Giriş: 15.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:51
        Çelikhan'da mevsimin ilk karı yağdı
        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

        İlçede dün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü.

        Vatandaşlar cep telefonlarıyla beyaz örtüyü fotoğrafladı.

