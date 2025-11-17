Perre Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 1500 yıllık yaşam alanı ortaya çıktı

ORHAN PEHLÜL - Kommagene uygarlığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Roma dönemine tarihlenen yaklaşık 1500 yıllık bir yaşam alanı gün yüzüne çıkarıldı.

Roma döneminin izlerini taşıyan Perre'de, 2001'den bu yana aralıklarla süren kazılarda daha önce Roma çeşmesi, blok taş yapılar, su kanalları ve çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarıldı.

Bu yıl Adıyaman Müze Müdürlüğü koordinasyonunda 20 işçi ve 4 arkeologdan oluşan ekip tarafından sürdürülen kazılarda ise yeni bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda 154 metrekarelik bir yaşam alanı tespit edildi.

Alanda yapılan incelemelerde bir tandır yapısı ile çevresinde iki oda belirlendi.

- Günlük yaşamın izleri bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, kazılarda önemli bulgulara rastlandığını belirtti.

Alanda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yelken, şu bilgileri verdi:

"Şu an üzerinde çalıştığımız bölüm Roma döneminde inşa edilmiş bir yapı. Hemen yan tarafımızda Cennet Mozaiği ile bilinen bazilika yer alıyor. Bu yıl yürütülen çalışmalarla bazilika çevresindeki mimari dokular yeniden ortaya çıkarıldı. Arkeologlarımızın tespit ettiği 154 metrekarelik alanda günlük yaşama işaret eden çok sayıda buluntu ele geçti. Sikkeler, bronz eşyalar ve gündelik kullanım malzemeleri bunların başında geliyor."

- Tandır ve odalar yapının konut niteliğini gösterdi

Yelken, alanda bulunan tandır ve iki odalı mimarinin yapının konut amacıyla kullanıldığını gösterdiğini belirterek, "Tandırın varlığı buranın aktif bir yaşam alanı olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen bu yapının Roma dönemine ait önemli bir yaşam örneği olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Perre'nin coğrafi konumunun kazılarda farklı türde eserlere ulaşılmasını sağladığını anlatan Yelken, "Kent, geçmişte ticaret ve askeri yolların kesiştiği bir noktadaydı. Bu durum Perre'yi hem geçiş hem de konaklama merkezi haline getiriyordu. Bu nedenle önümüzdeki süreçte çok daha değerli buluntulara ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.