Adıyaman'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, İmamağa Mahallesi'ndeki bir depodan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.



Ekiplerin incelemeleri sonucunda eşkali belirlenen 4 şüpheli adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.



Öte yandan çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

