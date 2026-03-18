Çelikhan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Çelikhan İlkokulu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yaptı. Programın ardından İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan ve protokol üyeleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

