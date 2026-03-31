Adıyaman'da parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Zeynal Abidin Gülverdi, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık ekipleri de yüzüğü çıkaramayınca Gülverdi, itfaiyeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Gülverdi'nin parmağına sıkışan yüzüğü ip sarma tekniğiyle çıkardı. Gülverdi, itfaiyecilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.