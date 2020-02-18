Adıyaman’da, komiser yardımcılarına FETÖ operasyonu

Adıyaman’da, FETÖ bağlantılı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında, 2009 Yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda komiser yardımcılığından ihraç edilen, D.Ç., M.T., ve H.Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski komiser yardımcıları sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.