Gölbaşı'nda 2 köy karantinaya alındı

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Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine 2 köy koranavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Meydan ve Çatalağaç köylerinde oturan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meydan Köyü 2 Ağustos ve Çatalağaç köyü 5 Ağustos tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Ahmet KORKMAZ

2020-08-05 19:17:34



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