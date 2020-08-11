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Tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı 

DHA

Tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı 


Haci BOZKURT/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincik-Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Giresun'a mevsimlik işçi götüren Abuzer Delikanlı yönetimindeki 02 KB 237 plakalı minibüs ile Hüseyin Perişan'ın kullandığı 02 KE 822 plakalı odun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar,  Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Adıyaman'a sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Sincik Haci BOZKURT
2020-08-11 23:38:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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