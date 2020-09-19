Çelikhan’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Çelikhan Kaymakamlığı önünde düzenlenen programa Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Emre Dağlı, Pınarbaşı Belde Belediye Başkanı Mahmut Alan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakamlık makamında gazileri ağırlayan Kaymakam Necdet Uçar, “En kutsal değerlerimiz olan gazilerimizin günün kutluyoruz. Bizler her zaman gazilerimizin yanındayız. Devlet olarak bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesinde elimizden gelen bütün gayretlerimizi göstereceğiz. Bütün gazilerimize şükranlarımızı ifade eder sağlıklı günler dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.