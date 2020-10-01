Adıyaman’da 4 günde 547 adres karantina altına alındı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, son 4 günde 547 adresi korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina altına aldı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları Valiliğin internet sitesinde yayımlandı. 2630 tarihleri arasında toplam 547 adresin karantina altına alındığı duyuruldu.
Kararda, 26 Eylül tarihinde 89, 27 Eylül tarihinde 181, 28 Eylül tarihinde 167, 29 Eylül tarihinde ise 110 adresin karantina altına alındığı açıklandı.
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