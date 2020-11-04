Samsat Belediye Başkanı Fırat korona virüse yakalandı

Adıyaman'ın Samsat İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat'ın yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın Samsat Devlet Hastanesinde yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

Korona virüsüne yakalandığını sosyal medya hesabından da duyuran Başkan Fırat, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Başkan Fırat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malumunuz gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden sizlere hizmet için çalışmaktayız. Tabi ki bu yoğun temponun bazı riskleri de olmakta. Maalesef korona virüs testim pozitif çıktı. Şu anki durumum gayet iyi. Bir süre dinlenmeye ve daha önemlisi dualarınıza ihtiyacım var" ifadelerine yer verdi.

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