Adıyaman'da kaçak kazıya 5 gözaltı

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ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak kazı yaptıkları saptanan 5 şüpheli, gözaltına alındı. Kazıda kullanılan üç boyutlu el dedektörü, kürek, balyoz ve kazma ele geçirildi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-25 13:29:26



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