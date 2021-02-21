Vali Çuhadar’dan kritik korona virüs açıklaması Adıyaman'da vaka sayıları artış eğiliminde

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte korona virüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki korona virüs vaka sayısının tekrar yükselişe geçtiğini vurguladı. Vali Mahmut Çuhadar, konu ile ilgili açıklamasında, “İlimizde önemli ölçüde kontrol altına alınan Covid19 vaka sayısı yeniden yükseliş trendine girmiştir. Kurallara titizlikle uyalım ve özellikle hafta sonu ve akşam kısıtlamalarında gerekmedikçe evlerimizden ayrılmayalım. Unutmayalım virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde” ifadelerini kullandı.

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