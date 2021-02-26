Kahta’da yeni çevre yolu açılıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi 1 km uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki ilçenin KuzeyDoğu bağlantısını sağlayacak olan çevre yolu çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde sürdürdüğü ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yapımına başlanın Menderes mahallesindeki yeni çevre yolları ile ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi. Belediye Başkanı Turanlı, “Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafında tarafından ilçemizin KuzeyDoğu bağlantısını sağlayacak olan çevre yolu halkımızın hizmetine açılacak. İlçemizin ulaşımının daha rahat olması için imkanlarımız dahilinde seçim öncesi söz verdiğimiz çevre yolu projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Menderes Mahallesinde başlattığımız ilçemizin KuzeyDoğu cephesinde bulunan Baraj yolundan başlayarak Mehmet Yavuz Parkı istikametinden Mevlana Caddesine (üniversite) kadar uzanacak olan yaklaşık 1 km uzunluğunda ve 1015 metre genişliğindeki çevre yolumuzun çalışmalarına başladık. Alt yapı ve zemin dolgu çalışmalarımızın ardından yolumuza sathi asfalt kaplama serilecektir. Kahta’mıza yakışanı yapıyoruz. Halkımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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