İnşaattan demir çalan şüpheli suçüstü yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da inşaat demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi´nde yaşandı. Mahmut K.'ye ait olan ve yapımı devam eden 3 katlı binadan demirleri çalan şüpheliyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri demirleri çalan H.Ö,'yü suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-06 23:18:53



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