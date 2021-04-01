Tank yüklü Tır üst geçit nedeniyle ilerleyemedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da tank yüklü bir Tır Adıyaman Üniversitesi üst geçidi nedeniyle ilerleyemedi.

Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine ilerleyen tank yüklü Tır kazası, sürücünün dikkatiyle son anda engellendi. Altınşehir alt geçidinden sonra Adıyaman Üniversitesi üst geçidine gelen Tır’ın üzerindeki tank üst geçide temas etmeden durdu.

Tır’ın üzerindeki tankın üst geçide çarpma ihtimali nedeniyle ilerleyemedi. İlerleyemeyen Tır nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Tır’ın geçemeyeceği anlaşılınca, trafik polislerinin kontrolünde Tır geri geri gelerek, Karaali Köprüsüne yönlendirildi. Tır’ın geri dönmesiyle olası bir kaza engellinmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.