Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında bulunan yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yeniliyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı Gölü yürüyüş yolunda bozulan ve tahrip olan kaldırım taşları yenilenerek halkın kullanımına sunuluyor. Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, Gölbaşı halkının sağlıklı ve huzurlu şartlarda yaşaması için her daim çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.