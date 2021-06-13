Adıyaman´da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Yunus Emre Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırıp, 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-06-13 09:55:28



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